Rimini. Picchia moglie, figlia 11enne chiede aiuto e lo fa arrestare

Una bambina di 11 anni ha chiamato i soccorsi per salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto ieri a Rimini intorno alle 17, quando la squadra volanti della Questura è intervenuta nel residence da dove arrivava la richiesta di aiuto. Durante l'aggressione, la piccola ha tentato prima di fare scudo col proprio corpo frapponendosi tra la madre e il padre. Poi, venendo anche lei percossa, è uscita sul pianerottolo e ha chiesto a un vicino di chiamare la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la bimba e la mamma in lacrime. Entrambe hanno raccontato di essere state oggetto di maltrattamento da parte dell'uomo. In lacrime la bambina ha raccontato ai poliziotti che il padre picchiava la mamma ma anche lei solo perché non voleva che lei andasse a scuola. Per l'uomo, un 37enne di origine nepalese, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto l'arresto flagrante per maltrattamenti in famiglia.