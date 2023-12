Rimini: positiva all'etilometro, chiama il padre ma è ubriaco anche lui. Patenti ritirate

Sono state sospese le patenti a padre e figlia a Rimini, durante i controlli del weekend della Polizia Locale. Gli agenti avevano effettuato l'alcol test alla ragazza, che era risultata positiva e aveva quindi chiamato il padre per rientrare. L'uomo però si è presentato al volante, al posto di controllo, facendo alcune manovre irregolari e aggressive, tanto che gli agenti hanno deciso di sottoporre anche lui all'etilometro.



L'uomo è risultato positivo al pre-test ma si è rifiutato di sottoporsi alla prova ufficiale, tant'è che è scattata anche per lui la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La giovane aveva un tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che prevede oltre alla denuncia il ritiro della patente da 6 mesi a un anno, così come la decurtazione di dieci punti. Per il genitore, dato il rifiuto di sottoporsi all'etilometro, è scattata la sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni.



Nel corso della serata la Polizia Locale ha effettuato in totale 10 sanzioni per guida in stato di ebbrezza. I controlli sono stati effettuati nel fine settimana nelle zone limitrofe al Centro Storico e in Via Circonvallazione Meridionale. Oltre 20 i conducenti fermati e sottoposti all’alcol test. Per 3 guidatori, con un tasso da 0,5 e 0,8, è scattata solo la multa di € 544 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Altre 5 persone fermate, postive al test tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si sono viste portare via la patente da 6 mesi a un anno. A tutti sono stati decurtati 10 punti dalla patente.

Segnalati alla prefettura anche 3 persone, un conducente e un passeggero fermati con alcuni grammi di cocaina e un altro conducente, in possesso di alcuni grammi di hashish.