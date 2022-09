Rimini: presentato il libro sulla Fondazione ISAL, trent’anni in prima linea nella lotta al dolore cronico

Le interviste a William Raffaeli e Fabio De Luigi

Più di 13 milioni di italiani soffrono di dolore cronico: una condizione che non solo genera una sofferenza quotidiana, ma induce nel 26% circa delle persone un allontanamento dal mondo del lavoro. Fondazione ISAL si adopera, fin dalla sua nascita, nel promuovere sia la ricerca e formazione medica sulla patologia dolorosa, sia nel dare un sostegno alle persone che ne sono affette. Il volume “Dare un nome al dolore”, a cura di William Raffaeli e Antonella Chiadini, parte proprio dalla storia trentennale di Fondazione ISAL per poi mettere l'accento sull’attività scientifica e i progetti di collaborazione istituzionale intrapresi.

Snocciola i numeri, Raffaeli: “l’80% dei pazienti ha la possibilità di guarire, ma il 43% di loro non sa a chi rivolgersi. Molte Regioni, esclusa l'Emilia-Romagna, - precisa - non hanno ancora recepito la legge di riferimento e in diversi casi ci troviamo di fronte ad una situazione di latitanza del diritto. La terapia del dolore – osserva - nel bene o nel male è nata a Rimini: da qui sono passati 2.500 medici a fare formazione presso la nostra scuola e questo ci riempie di orgoglio”.

Presenti alla conferenza Kristian Gianfreda, Assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini, Alice Parma, Sindaca di Santarcangelo e Franco Mandolesi, Vice Presidente dell'Ordine dei Medici e Chirurghi riminesi. In apertura il saluto del Direttore Sanitario Ausl Romagna, Mattia Altini. “Gioca in casa” anche Fabio De Luigi, testimonial d'eccezione di Fondazione ISAL da ben 15 anni.

Nel video le interviste a William Raffaeli, Presidente Fondazione ISAL e Fabio De Luigi, attore e regista.