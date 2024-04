Rimini prolunga la stagione balneare

La stagione estiva 2024 è alle porte e Rimini è già pronta con tante novità per turisti e cittadini. La prima e principale novità riguarda la durata della stagione: si parte da giovedì 25 maggio per arrivare a domenica 22 settembre. Scelta, spiega il Comune, dettata dalla necessità di rispondere ad un clima che tende, in linea generale, a offrire temperature sempre più elevate.

In continuità con gli anni passati confermato il prolungamento degli orari per vivere gli spazi all'aperto anche dopo il calar del sole: fino alla fine della stagione infatti dovrà esser garantita ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22:00. Resta vietato invece l'accesso dall'1:00 alle 5:00 del mattino.

Per godersi a pieno l'arenile confermata la possibilità di delivery e proseguono anche le campagne di stop alla plastica e smoke free. Fissato a 15 metri quadrati il limite minimo di ombreggio da garantire sia per la zona nord che per la zona sud. Per gli amici a quattro zampe, come lo scorso anno, c'è la possibilità del bagno in mare in orari prestabiliti: dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18:40 alle 21:00. Garantito il servizio di salvamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30.