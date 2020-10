Rimini: quattro studenti positivi al Covid, una classe in isolamento

Quattro studenti di Rimini sono risultati positivi al Covid-19. È quanto emerso nell'ambito dell'attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica. Il contagio è avvenuto in ambito extrascolastico. Attivati immediatamente i sopralluoghi presso le strutture per verificare il rispetto delle disposizioni per evitare i contagi.

È risultato che uno degli allievi positivi, in una scuola media, aveva frequentato l'istituto mentre era sintomatico e si è quindi ritenuto di mettere tutta la sua classe in isolamento domiciliare. Gli altri tre casi si sono riscontrati in istituti superiori e si è ritenuto non necessario procedere con l'isolamento. Verranno effettuati tamponi a tutti i ragazzi e insegnanti delle scuole coinvolte.

Nel Comune di Rimini sono emersi 15 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, 6 asintomatici e 9 sintomatici). Di questi 14 si trovano in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato in ospedale a causa di altre patologie.