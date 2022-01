Rimini: raddoppiano gli abbandoni scolastici, cresce l'homeschooling

Restrizioni, dad, crisi economica e sociale. La pandemia negli ultimi due anni ha scompigliato le carte dell'istruzione e del vivere quotidiano dei ragazzi che, sempre più spesso, devono lottare con ansia, paura di non farcela e difficoltà a socializzare. Fra gli effetti tangibili c'è l'abbandono scolastico che a Rimini è cresciuto quasi del 40 percento rispetto all'anno precedente, con poco meno di 80 segnalazioni pervenute dalle scuole del territorio. Di queste, 26 fanno riferimento all'homeschooling, o educazione parentale, che triplica le richieste, sotto le dieci negli anni precedenti.

“La prima riflessione da fare – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – è quella relativa alla grande importanza del piano affettivo relazionale dell’educazione scolastica”, troppo spesso sottovalutata rispetto alla componente didattica. Poi c'è il calo d'interesse per una scuola non più in presenza, in cui manca cioè la componente fondamentale del confronto con amici e insegnanti, con relativo distacco dalla realtà. Mentre la crisi di alcuni ambiti economici, continua Bellini, ha indotto alcune famiglie a “tornare nei propri paesi di origine interrompendo il percorso educativo dei propri figli”. Considerazioni che indicano la necessità urgente di continuare a lavorare per una scuola in presenza, da cui passa – conclude - la salute e la preparazione dei ragazzi.