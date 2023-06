Rimini: ragazzo si schianta con la moto, grave al Bufalini

Oggi domenica 11 giugno, verso le ore 13:00 sulla bretella di collegamento vicino al distributore di benzina in via Marecchiese, un ragazzo in sella a una moto KTM, stava procedendo in direzione Rimini insieme a un suo amico in sella a un'altra moto. In prossimità di una rotonda, l'amico è riuscito a proseguire, mentre lui, sopraggiunta la curva, si è schiantato contro una barriera anti-rumore. Non si esclude l'ipotesi di un malore, ma si ipotizza un eccesso di velocità. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e i medici del 118. Il ragazzo è stato trasportato con l'eliambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.