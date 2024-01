Rimini: ricattato dopo aver fatto sesso con una prostituta, due arresti

Lo filmano mentre fa sesso con una prostituta e poi lo ricattano facendosi pagare fino a 80 mila euro per non inoltrare il video alla moglie. Un riminese di 66 anni e una prostituta, cittadina bulgara di 30, sono stati arrestati ieri in un'operazione di polizia internazionale, squadra mobile di Rimini e polizia bulgara, in esecuzione di un'ordinanza del Gip, Raffaella Ceccarelli.

Il riminese è agli arresti domiciliari mentre la transessuale è in carcere in Bulgaria. Le accuse per entrambi sono di estorsione, mentre per il solo italiano è scattata anche quella di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il 66enne è difeso dall'avvocato Tiziana Casali. Mentre la parte offesa è rappresentata dall'avvocato Alessandro Petrillo.

Secondo le indagini della squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani, l'imprenditore dopo aver conosciuto la donna su un sito e aver consumato due rapporti a pagamento si sarebbe visto chiedere somme di denaro sempre crescenti per evitare l'invio alla moglie e ad un'amica di un video in cui fa sesso con la prostituta. La polizia ha quindi scoperto che il riminese oltre a dare la casa alla cittadina bulgara aveva anche un rapporto di stretta collaborazione con questa. La trans è stata quindi rintracciata in Bulgaria dalla polizia locale e si trova ora in carcere.