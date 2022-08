Rimini ricorda i suoi tre martiri

A Rimini questa mattina la cerimonia che ogni anno si rinnova nella sua emozione per onorare la memoria dei tre giovanissimi martiri della Città. Sulle note di Bella Ciao, suonata dalla banda cittadina, si è aperta la commemorazione in ricordo di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, impiccati il 16 agosto del 1944 nell’allora Piazza Giulio Cesare. Tre storie che si intrecciano con la brutalità della guerra, tre uomini che la città di Rimini conserva nel cuore e nel nome di uno dei suoi luoghi più importanti.

Con un corteo partito da Via Tiberio, sono state deposte a ricordo corone di alloro in via Ducale e nella piazza a loro dedicata. Presenti il Sindaco, del Prefetto oltre che da rappresentati delle forze dell'ordine dell'Anpi.