Rimini Romagna Capitale della Cultura 2026, ufficializzata la candidatura

Una Rimini vestita a festa si candida ufficialmente a Capitale della Cultura 2026. E lo fa a suo modo. Da una parte la celebrazione istituzionale, dall'altra lo spettacolo con una lunga serata di musica tra le vie del centro. La città rivierasca ha il supporto dell'intera Regione. “È un’esperienza di squadra che può superare quelli che sono i limiti della politica italiana”, afferma l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. A sottoscrivere il ricco manifesto - composto da 60 pagine e consegnato al Ministero - cinque comuni romagnoli: Lugo, Faenza, Forlì, Cesena e Ravenna. Il documento è un piano strategico e programmatico, fondato su quattro temi: clima, demografia, corpo e linguaggio. “Temi che riguardano davvero il futuro di tutti”, scrive il sindaco Jamil Sadegholvaad nella presentazione. E sono stati scelti – continua – “avendo in mente un preciso gruppo di riferimento: i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, proprio quella generazione decisiva che diventando adulta avrà in mano un futuro che viviamo già come loro”.

Nel video il collegamento in diretta, al Tg San Marino, di Giovanna Bartolucci