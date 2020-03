Rimini: #romagnamiadacasamia e "Fogheraccia in casa", gli eventi casalinghi contro l'isolamento

Nell'Italia in cui ogni giorno ci si inventa un 'flash mob' per fare sentire vicine le persone alla luce delle disposizioni anti-coronavirus varate dal Governo, sui balconi di Rimini, il prossimo 21 marzo, primo giorno di primavera, si intonerà 'Romagna Mia', celebre pezzo di Secondo Casadei divenuto una sorta di 'inno nazionale' della Romagna. A lanciare l'iniziativa, sulla sua pagina Facebook un tecnico e Dj di Radio Icaro, Matteo Munaretto, già noto per avere percorso in mare la tratta Rimini-Venezia a bordo di una barca realizzata con bottiglie di plastica e materiali di scarto - ribattezzata 'Mal di Plastica' e ideata costruita con Stefano Rossini e Pietro Munaretto - per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo di plastica usa e getta e sui rifiuti che finiscono in mare.

"Cantiamo insieme 'Romagna mia' dal balcone di casa - scrive Munaretto sul social network -. Diamo il via alla Primavera con il primo 'Home Mob' di sempre? Sabato 21 Marzo alle 12.30 tutti sul proprio balcone a cantare la canzone di Secondo Casadei simbolo della nostra terra, unica, forte e sempre pronta a ricominciare! Magari saremo in 10, 100, 1000 o perché no 10000...siamo pronti a far sentire la voce dei romagnoli? Condividete poi le vostre dirette su Facebook e Instagram con l'hashtag #romagnamiadacasamia".

E se c'è chi chiama a cantare 'Romagna Mia' dal balcone di casa c'è chi trasforma in evento casalingo, visti i tempi, anche un'altra delle tradizioni più sentite della Romagna, la 'Fogheraccia', ossia la pira di legno che ogni anno, il 18 di marzo alla vigilia di San Giuseppe, viene bruciata in ogni paese e cittadina, al mare o in campagna radunando centinaia di persone, per dare addio all'inverno e salutare la primavera. Sempre su Facebook, infatti, un altro riminese, Tommaso Della Motta - già noto per attività benefiche come il 'Passatello' o il 'Cappelleto' solidale - ha lanciato l'idea della 'Fogheraccia in casa'. "Ai tempi del corona virus - scrive per presentare l'iniziativa - non possiamo perdere le nostre tradizioni. Quindi faccio la fogheraccia a casa mia, nella stufa e siete tutti invitati a partecipare bevendoci una birretta con una diretta Fb. #staiacasa"".