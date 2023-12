Rimini: rubato il pulmino della parrocchia, l'appello di don Eugenio

È stato lo stesso sacerdote a chiedere di spargere la voce. Il pulmino della parrocchia di San Raffaele, a Rimini, è stato rubato nella notte tra martedì e mercoledì. Si tratta di Fiat Ducato piuttosto datato, di poco valore, ma molto importante per la parrocchia perché, come spiega don Eugenio Savino al Resto del Carlino, “lo usiamo per le uscite dei ragazzi e la consegna dei pacchi viveri alle famiglie in difficoltà...".

A scoprire il furto un volontario che, entrato in ufficio a prendere le chiavi, non ha poi trovato il pulmino nel solito posto, sul sagrato della chiesa. Da qui la denuncia ai carabinieri e l'appello sui social, con tanto di targa (AZ 470 YP), a chi dovesse notarlo.

Don Eugenio, molto conosciuto e apprezzato in tutta la provincia di Rimini, visti anche i natali riccionesi, ha ricevuto subito tanta solidarietà. Il suo post è stato infatti condiviso da centinaia di utenti: “In questa vicenda così triste - afferma -, mi ha fatto molto piacere la vicinanza mostrata da tante persone, anche da chi non fa parte della nostra parrocchia".