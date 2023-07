Rimini: scontro tra due auto a Ospedaletto, coinvolti due bambini [fotogallery]

Incidente stradale questa mattina in località Ospedaletto in via della Pieve Conca. Secondo quanto si apprende, una Fiat 600 con a bordo una coppia e due bambini, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un anziano che stava entrando nel parcheggio del Bar Fratti. Forte l'impatto che ha fatto ruotare più volte su se stessa la Panda e fermare la corsa dell'altra vettura alcune centinaia di metri dopo l'impatto. Sul posto tre ambulanze, automediche, Vigili del Fuoco e tre pattuglie della Polizia Municipale per deviare il traffico. I feriti sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, ma non sarebbero in pericolo di vita.