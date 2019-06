Rimini: scooter si schianta sulla via Emilia, grave 26enne

Nel primo pomeriggio, un 26enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio scooter 125 per poi schiantarsi contro il muretto di un cavalcavia. L'incidente è avvenuto sulla via Emilia, all'altezza del cavalcavia di San Martino in Riparotta, in direzione Santarcangelo. Sul posto, come si appura dal bollettino del 118 Romagna Soccorso, un'ambulanza e un elicottero. Il giovane è stato infatti trasportato in codice massima gravità al “Bufalini” di Cesena. La Polizia stradale è intervenuta per i rilievi.