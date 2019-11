Rimini: sequestrati 4 chili di marijuana, nei guai due riminesi

Quattro le persone arrestate dai Carabinieri di Rimini nel lungo weekend di Halloween. Tra questi due riminesi, entrambi classe 1991. Il primo è stato pizzicato con oltre un chilo di erba nel bagagliaio dell'auto. Dalla successiva perquisizione domiciliare i militari della Stazione di Viserba hanno rinvenuto 53 grammi di hashish e 2.800 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Situazione simile a Torre Pedrera dove, dopo alcune telefonate che segnalavano un insolito via vai in un'abitazione, i Carabinieri sono intervenuti per una perquisizione. Sono stati ritrovati 11 sacchetti in cellophane sottovuoto contenenti complessivamente 2,7 chili di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza e 5.325 euro in contanti. Il ragazzo è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale.

Gli arresti sono stati poi convalidati. Il primo giovane è stato condannato a 2 anni di reclusione e alla multa di 2.800 euro. Il secondo a 2 anni e 5 mesi di prigione e alla multa di 6.000 euro.