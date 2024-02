Rimini: si introducono a forza nell'auto e il passeggero chiede aiuto alla Polizia, un arresto

Momenti di preoccupazione per un cittadino riminese che, in mattinata, mentre stava entrando nella sua auto in via Principe di Piemonte/Martinelli, si è trovato di fronte a due persone che si sono introdotte nel veicolo senza autorizzazione.



Spaventato, l'uomo si è rivolto a due agenti della Polizia Locale che si trovavano nei paraggi, che hanno chiesto i documenti ai due "intrusi", scatenando una reazione violenta da parte di uno di loro, che ha aggredito gli agenti con calci, pugni e gomitate. Con tutta probabilità era in preda ai fumi dell'alcol.



L'uomo è stato portato negli uffici della Questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, per poi essere arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo con rito direttissimo presso il Tribunale di Rimini. L'udienza, su richiesta della difesa, è stata rimandata al 13 marzo 2024.