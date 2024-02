Rimini: spray al peperoncino fra la folla al centro commerciale, indagini per ritracciare gli autori

Momenti di tensione sabato al centro commerciale Le Befane. Secondo alcuni testimoni, riporta Riminitoday, un centinaio di minorenni avrebbero iniziato a spintonarsi nel piazzale davanti all'ingresso della struttura. Durante la zuffa sarebbe qualcuno avrebbe estratto una bomboletta di spray al peperoncino, che sarebbe stata spruzzata fra la folla. Intervenuta la sorveglianza del centro commerciale, che ha aperto le porte del centro per far circolare l'aria e ha attivato l'allarme. I Carabinieri sono intervenuti con due pattuglie, ma i minorenni si sono dileguati fra i frequentatori del posto. In corso gli accertamenti, anche con le telecamere di sorveglianza della struttura.