Rimini: stacca un pezzo dell'orecchio a un paziente dell'Infermi, arrestato

Un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito violentemente un altro uomo all'esterno dell'Ospedale Infermi di Rimini, provocandogli lesioni permanenti al viso. L'episodio è avvenuto il 13 giugno.

La vittima, già ricoverata in ospedale e in attesa di un intervento, è stata avvicinata da un uomo mentre si recava al bar per un caffè. Al rifiuto di una sigaretta, l'aggressore ha reagito con estrema violenza, staccando con i denti parte dell'orecchio sinistro della vittima e colpendolo con pugni e testate.

L'uomo, ferito, con il viso e la testa completamente ricoperti di sangue, ha subito un parziale distaccamento dell’orecchio sinistro, ferite al sopracciglio dell’occhio sinistro, oltre ad escoriazioni al capo ed al braccio. In piedi nonostante l'aggressione, ha denunciato l'accaduto a un agente di Polizia in servizio al nosocomio.

Al suo arrivo, l'aggressore stava tentando di allontanarsi come se nulla fosse accaduto, ma è stato prontamente bloccato e arrestato. L'uomo è stato accompagnato in Questura e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Rimini.