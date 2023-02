Rimini: stalking e minaccia all'ex compagna, arrestato peruviano

Divieto di dimora per un cittadino peruviano arrestato sabato scorso dalla polizia di Stato a Rimini per stalking e minaccia all'ex compagna. Lo ha stabilito questa mattina il giudice del Tribunale riminese, dove l'uomo è stato giudicato in via direttissima. Sabato gli agenti sono intervenuti chiamati da una donna, domiciliata in un residence di San Giuliano Mare, aggredita dall'ex compagno nei confronti del quale gravava già un ammonimento per atti persecutori emesso a novembre dal Questore di Rimini. I poliziotti hanno individuato l'uomo che, incurante della presenza delle forze dell'ordine, continuava ad inveire contro la ex minacciandola di morte. Arresto e denuncia in stato di libertà per minacce gravi, da oggi non potrà dimorare nella Provincia di Rimini.