Rimini: tamponamento a catena sulla Statale 16, donna al Bufalini

Oggi in tarda mattinata si è verificato un tamponamento tra tre vetture sulla Strada Statale 16 di Rimini, che ha portato come conseguenza un aumento di traffico con svariati chilometri di coda. Rimini Today riporta che "l'incidente è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via della Lama, in direzione di Ravenna, quando per cause ancora in corso di accertamento le vetture sono venute a collisione". Sul posto, la Polizia Stradale i soccorritori del 118, che hanno riscontrato una ferita importante a una donna di origine straniera, trasportata in seguito con l'eliambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena per trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Coinvolte nel sinistro anche una bimba di un anno e la mamma, trasportate entrambe all'Ospedale Infermi di Rimini. Dopo le ore 13:00 la situazione traffico è tornata nella norma.