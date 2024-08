Rimini: tenta di gettare via la cocaina alla vista degli agenti, arrestato spacciatore

Nella serata di martedì la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero a Rimini, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, attorno alle 20, si stava aggirando in bicicletta all'interno del parco "Spina Verde", quando è stato notato da una squadra della sezione volanti della Questura, durante un controllo del territorio.



Alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di fuggire, gettando un involucro bianco in un giardino condominiale durante l'inseguimento. La Polizia è riuscita a fermarlo e, durante la perquisizione, gli ha trovato addosso numerose banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Recuperato anche l'involucro gettato, che conteneva circa 30 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I

l sospetto è stato condotto in Questura e arrestato, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.