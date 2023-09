Rimini: torna “Giardini d'autore” edizione autunnale

L'intervista a Silvia Montanari

“E' ormai parte della tradizione del panel di eventi che offriamo come città” - conferma il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad parlando di “Giardini d'Autore”, la manifestazione botanica, ideata dalla sammarinese Silvia Montanari, dedicata al verde, alle piante, a design, arte, artigianato, sapori e frutti antichi. Sempre in centro, per un fine settimana, 16 – 17 settembre, “fra natura e bellezza”, partendo da Castel Sismondo per arrivare al Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, L’Arena Francesca da Rimini fino alle porte del giardino del PART.

Iniziativa vincente anche per l'Assessore Anna Montini convinta sostenitrice dell'importanza di favorire una visione olistica dell'ambiente. E qui – si è detto – “la parte didattica è di pari valore a quella espositiva”. I

"Giardini d'Autore", anche in questa edizione autunnale si caratterizza per i numerosi eventi collaterali. Anteprima il 15 settembre presso la Cineteca di Rimini con la proiezione serale del Docufilm MATERIA VIVA, promosso da Erion Weee e Libero Produzioni per sensibilizzare la comunità sull’importanza di modificare i nostri comportamenti quotidiani per poter realizzare quella transizione ecologica di cui il nostro Pianeta ha urgentemente bisogno. L’opera, che è andata in onda lo scorso 31 agosto su Rai 3 e ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca, è promossa dal Comune di Rimini in occasione di Giardini d’Autore, in collaborazione con Anthea, presente all’evento con Capitale Green.

Tra i progetti di punta: sabato 16, SEMINIAMO FIORI NON MOZZICONI e “Gea l'estate del rispetto” in collaborazione con l'ufficio pari opportunità della Provincia di Rimini con l’incontro dedicato al ruolo delle donne nella green economy; mentre domenica il progetto Res in Terra che presenterà nell'occasione la performance Flores Simul frutto di un’importante collaborazione con lo IOR, l’Istituto Oncologico Romagnolo.

Nel video l'intervista a Silvia Montanari, curatrice "Giardini d'Autore".