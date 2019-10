Rimini: tre incidenti in sole due ore

Brutto venerdì sera sulle strade riminesi: tre infatti gli incidenti in poco più di due ore.

Il più grave, attorno alle 20, ha visto coinvolti uno scooter Piaggio e una Hyundai Athos che si sono scontrati al semaforo dell'incrocio tra via Italia e la via Emilia. Trasportate d'urgenza al Bufalini le due persone a bordo del ciclomotore. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

Un secondo incidente è avvenuto invece in via Coriano dove un'auto è finita nel fosso al bordo della strada e per estrarre i due occupanti è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Soccorsi dal personale medico del 118, sono stati portati in ospedale.

Incidente invece con lievi conseguenze per le persone coinvolte in zona Colonnella, all'incrocio tra le vie Macanno e Edelweiss Rodriguez: anche in questo caso nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e uno scooter.