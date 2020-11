Rimini: tre minorenni vandalizzano un ristorante “per noia”

Per i tre minorenni si è trattato di una “bravata per vincere la noia”, ma gli agenti della Questura intervenuti sul posto li hanno denunciati per tentato furto e danneggiamento. Sabato sera – erano circa le 21 -, due ragazzi di 14 anni e uno di 15, tutti riminesi, sono stati sorpresi mentre cercavano di sfondare la vetrata all'ingresso di un ristorante di viale Ortigara: prima hanno lanciato un barilotto di birra, poi hanno sferrato colpi con dei bastoni.





Ad avvertire le forze dell'ordine un residente della zona che, sentendo strani colpi provenire dalla spiaggia, ha chiamato il numero d'emergenza. I ragazzi hanno prima affermato di trovarsi lì per caso, per poi ammettere le proprie responsabilità senza però fornire una spiegazione del gesto. Uno dei tre aveva con sé anche un coltello serramanico. Portati in Questura, sono stati raggiunti poco dopo dai genitori.