Rimini: trovato con due involucri di hahsish e 800 euro in contanti, arrestato

Un giovane straniero è stato arrestato il 9 luglio dalla Polizia di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Fermato per un controllo, è stato trovato con un pacchetto di sigarette che conteneva due involucri di hashish e un borsello con circa 800 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare il possesso.



La Polizia ha quindi perquisito l'appartamento del giovane, dove ha trovato altre dosi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, per il confezionamento delle dosi.



Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. È stato disposto il rito direttissimo e l'arresto è stato convalidato.