Rimini: trovato corpo senza vita in colonia abbandonata

A lanciare l'allarme, questa mattina alle 8:30, un senza fissa dimora. All'ex colonia Enel di viale Regina Elena, a Bellariva di Rimini, è stato ritrovato il corpo senza vita di uomo. Secondo i primi riscontri, non ci sarebbero segni di violenza. Nella struttura abbandonata è accorso il 118 con ambulanza e auto medicalizzata ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso e avvertire i carabinieri. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare il corpo: potrebbe trattarsi di un 35enne straniero già noto alle forze dell'ordine. All'interno della struttura fatiscente, a pochi passi dalla spiaggia, sono stati trovati diversi giacigli di fortuna.