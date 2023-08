Rimini: ubriaco molesto morde un agente di Polizia, arrestato

Ieri venerdì 11 agosto verso le 19.30 la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un 35enne di origine straniera per reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. In zona Viserba l'uomo è entrato in un negozio e si è messo a insultare il titolare. Dopo essere stato fatto allontanare, è tornato nuovamente nell'esercizio commerciale e ha continuato a molestare il titolare con delle minacce. Gli agenti, giunti sul posto in seguito a una telefonata al 112, hanno trovato l'uomo visibilmente alterato. Hanno tentato di allontanarlo e di impedirgli di salire su un autobus di linea per evitare che creasse scompiglio. Nel mentre, ha aggredito un agente facendolo cadere e dandogli un morso. In seguito a questo episodio. Oggi 12 agosto si terrà il giudizio direttissimo.