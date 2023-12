Rimini: uccise l'ex compagna a coltellate, si apre discussione in Aula

Si apre lunedì in Corte d'Assise, la discussione, (richiesta della pubblica accusa, arringa difensiva e sentenza), per il femminicidio di Cristina Peroni, 33 anni, di Roma uccisa il 25 giugno 2022 dal compagno Benedetto Vultaggio, 47enne di Rimini. L'uomo, che lavorava a San Marino, colpì la compagna mentre teneva in braccio il figlio di pochi mesi, con quattordici colpi di mattarello sul capo e successivamente sferrandole 51 fendenti di coltello in varie parti del corpo.

Tra i reati contestati dal pubblico ministero Luca Bertuzzi anche quello di maltrattamenti reiterati in famiglia. In precedenza, Vultaggio aveva più volte minacciato la compagna di morte puntandole una pistola alla testa, probabilmente una calibro 22 detenuta illegalmente.

Il pm Bertuzzi ha voluto per l'uomo una consulenza psichiatrica che depositata agli atti non ravviserebbe alcuna patologia mentale. Una piena determinazione nell'uccidere, quindi, che per la pubblica accusa potrebbe portare ad una richiesta all'ergastolo.