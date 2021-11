Rimini: Ulla, il "finanziere a 4 zampe", va in pensione dopo 14 anni di attività

Dopo 14 anni di attività, è arrivato il momento di godersi la meritata pensione per il “finanziere a 4 zampe” Ulla. L'attività del pastore tedesco al servizio delle Fiamme Gialle, ha permesso di denunciare per spaccio 131 persone, arrestarne 78, identificare 456 assuntori e sequestrare più di 111 chili di droga. Una efficienza che è sempre andata di pari passo con la dolcezza che il cane ha sempre mostrato con i bambini nelle manifestazioni e nelle giornate dedicate all’educazione alla legalità. Ulla passerà la sua pensione con il suo conduttore cinofilo, felice di accoglierla in famiglia dopo anni di servizio in coppia.