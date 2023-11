Rimini, uomo esce di strada e si capovolge con l'auto [fotogallery]

Avrebbe fatto tutto da solo, l'uomo classe 1945 che alle 10.30 di questa mattina, si è capottato con la propria auto dalle parti della rotonda Guerrino Pari, a Rimini. La Golf Volkswagen stava viaggiando in direzione monte - mare lungo via Bramante quando, per motivi ancora da accertare, è uscita di strada prima di giungere in rotonda, impattando contro il cordolo e poi spezzando e sradicando un palo della segnaletica che ha portato l'auto a capovolgersi. Il conducente - rimasto bloccato all'interno del veicolo- è stato liberato dai Vigili del Fuoco, intervenuti assieme ad un'ambulanza, al medico e alla Polizia Locale che ha chiuso il traffico in entrambe le direzione per permettere i soccorsi. L'uomo è stato stabilizzato sul posto dagli uomini del 118 e successivamente è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita.