Rimini, via libera alla demolizione e ricostruzione della storica discoteca "Paradiso": diventerà una art gallery

Tutto pronto per la riqualificazione della storica discoteca riminese “Paradiso”, sul colle di Covignano. Via libera definitivo della conferenza dei servizi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio del vecchio locale da ballo che diventerà una “art gallery”. Il nuovo progetto prevede una struttura multifunzionale per eventi, presentazioni, mostre anche virtuali, dotato di tecnologie innovative. Per l'assessore riminese Roberta Frisoni si tratta di una riqualificazione importante per il colle di Covignano e, si augura che possa partire il prima possibile.