Rimini, viabilità: verso il prolungamento del Metromare fino a Santarcangelo

Un protocollo d'intesa avvia i passaggi formali per estendere a nord la tratta del Metromare e farne un collegamento a dimensione provinciale, coprendo un'area da Cattolica a Santarcangelo, in tempi che si ipotizza saranno inferiori all'ora. Questo l'obiettivo che mette al tavolo Comuni di Rimini e Santarcangelo, la Provincia, il partner incaricato dell'attuazione Patrimonio Mobilità Romagna: esplicitano l'iter - primo passo, sarà lo studio di fattibilità per arrivare ad una bozza da portare a Roma e accedere ai finanziamenti del bando promosso dal Ministero dei Trasporti.

Opera ambiziosa, che la Sindaca di Santarcangelo, Alice Parma motiva con i dati della mobilità tra i due Comuni, “una infrastruttura sostenibile che – dice – sgraverà la via Emilia dal traffico, in maniera significativa”. “Collegamento strategico nel quadro della viabilità provinciale”, per gli Assessori alla Mobilità di Rimini, Roberta Frisoni e alla Pianificazione Urbanistica di Santarcangelo, Filippo Sacchetti. Mentre il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si sofferma sul valore del collegamento nel servire l'entroterra, tornando sulla sostenibilità. “Abbiamo già i cantieri che devono partire per l'estensione dalla stazione di Rimini fino alla Fiera; da lì, arrivare a Santarcangelo sono davvero pochi chilometri. Ma sarebbero pochi chilometri fondamentali, perché servirebbero anche ad una mobilità che riguarda tutta la Valmarecchia. Anche in chiave turistica, sarebbe ancora più importante perché è chiaro che la connessione con il nostro entroterra è importante per valorizzare sempre di più il nostro territorio. Il Metromare ha dimostrato tutte le sue potenzialità nella tratta Rimini-Riccione e questa estensione, sicuramente, aiuta molto anche in una chiave di mobilità sostenibile”.

“Una fase storica: Rimini è una Provincia in movimento – dice ancora - ponendo, accanto all'evoluzione del trasporto rapido costiero, tutto il lavoro in atto per il miglioramento del sistema stradale, guardando in particolare al nodo Statale 16 – consolare Rimini-San Marino: “Il Metromare – aggiunge Sadegholvaad - credo che sia l'esempio migliore per quanto riguarda la mobilità. È evidente che poi bisogna lavorare sul sistema delle strade, non può bastare solamente il Metromare. Si stanno facendo lavori importanti nel nostro territorio: quelli più noti, sono quelli relativi all'altezza della strada di San Marino, che stanno procedendo e puntiamo, entro l'anno o poco più, di concluderli”.

Nel video, l'intervista al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad