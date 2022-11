Rimini vince la menzione speciale a 'Urban Award 2022'

È stata assegnato al Comune di Rimini la Menzione Speciale Jobmetoo by Seltis Hub di Urban Award 2022, il Premio per la Mobilità Sostenibile ideato da Viagginbici.com e promosso da Anci. La menzione, in particolare, ha a cuore l’inclusione sociale. Rimini ha convinto la giuria della 6^ edizione di Urban Award con CityChangerCargoBike, progetto, che oltre a promuovere il trasporto in alcune zone della città attraverso le cargo bike, come la consegna dei libri nelle scuole, ne prevede l’utilizzo anche per le persone con disabilità. Sono infatti a disposizione della velostazione cargo bike per il trasporto disabili acquistate tramite il progetto europeo CityChangerCargoBike.

A consegnare il riconoscimento all’assessora alla mobilità del comune di Rimini Roberta Frisoni durante la premiazione di Urban Award, Ludovica Casellati, ideatrice del Premio con Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis.

“Un premio che ci riempie di orgoglio e che è il frutto di un lungo lavoro da parte della nostra amministrazione per trasformare la mobilità in chiave green e per includere in questo processo all’insegna della sostenibilità tutte le persone, senza discriminazioni". ha spiegato l’assessora comunale Roberta Frisoni.