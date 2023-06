Rissa a colpi di accetta a Forlì, il video amatoriale acquisito dalla Polizia

Il video della rissa

Il filmato amatoriale che ha ripreso una rissa avvenuta mercoledì a Forlì, attorno alle 20:30, all'inizio di corso Mazzini, a qualche decina di metri da piazza Saffi, è stato acquisito dalla Squadra Mobile della Questura. Ora si sta indagando per identificare le tre persone coinvolte. Le immagini, girate da un ufficio che si affaccia sulla piazza, mostrano tre persone, di cui armata di accetta, si affrontano minacciosamente. Un altro dei litiganti ha usato invece la sella di una bicicletta col relativo tubo da inserire nel montante. Durante la colluttazione uno cade a terra e, con guizzo, riesce ad evitare un colpo inferto dall'avversario che, colpendo il porfido, produce scintille. Fendente che, se a segno, avrebbe potuto avere anche esiti mortali. Seguono altri corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. Come raccontato dai residenti e dai media locali, questo è solo l'ultimo di vari episodi di degrado; Galleria Saffi è infatti spesso teatro di schiamazzi, liti e risse. Situazione già nota alle forze dell'ordine che, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato solo uno dei tre litiganti, perché rimasto a terra sanguinante.