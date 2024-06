Ritrovato cadavere sui binari a Rimini, indaga la Polizia

E' un mistero ancora da risolvere la morte di un uomo, dall'apparente età di 30 anni, probabilmente di origine indo-asiatica, ritrovato cadavere questa mattina verso le 7.30 lungo i binari ferroviari in località Lagomaggio a Rimini. A dare l'allarme dopo aver visto brandelli di corpo lungo almeno un centinaio di metri, alcuni passeggeri del Metromare, il metrò di costa che corre tra Rimini e Riccione parallelo ai binari della ferrovia. Qualcuno ha anche fotografato i resti della vittima probabilmente investita nella notte da un convoglio ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e la Scientifica della Polizia di Stato.

Ovviamente il traffico ferroviario è stato interrotto per dare la possibilità alla Scientifica di esaminare la scena e raccogliere i resti. Il corpo dell'uomo è stato quindi trasportato all'obitorio ed è stato avvisata la Procura della Repubblica. In attesa di poterlo identificare, non vi sono ipotesi più accreditate di altre su quanto accaduto: si va dal gesto volontario a quello accidentale. Quel tratto di ferrovia in cui sarebbe avvenuto l'investimento sui binari, ma non c'è stata alcuna segnalazione da parte di macchinisti di convogli, è accessibile dalla via riservata al Metromare, ossia attraversando la strada a percorrenza dedicata, dopo aver scavalcato il muro divisorio arrivando direttamente ai binari. Sulla linea Bologna-Ancona, la circolazione ferroviaria questa mattina è poi tornata regolare intorno alle 10.15 anche se si sono avuti effetti sulla mobilità di tre treni Alta Velocità e nove Regionali con rallentamenti fino a 150 minuti, un Intercity e nove Regionali limitati, un Intercity e un Regionale cancellati.