Roma: riunione di condominio finisce nel sangue, tre donne morte e quattro feriti

Si chiama Claudio Campiti, 57 anni, l'uomo che stamattina ha sparato durante una riunione di condominio nel quartiere romano di Fidene, uccidendo tre donne e ferendo altre quattro persone, alcune in gravi condizioni. Dallo choc un uomo ha avuto un attacco di cuore. Solo la pistola inceppata ha evitato una strage peggiore. A perdere la vita sono Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano.

I presenti dovevano solo votare il bilancio consuntivo di un consorzio a qualche chilometro da Roma. L'uomo – affermano i testimoni – è entrato nel gazebo, dove era in corso la riunione, con la pistola in mano sparando ad altezza uomo in direzione del tavolo della presidenza. Poi alcuni presenti l'hanno bloccato a terra, togliendogli l'arma. L'uomo era conosciuto; aveva dato parecchi problemi tra i palazzi. “Era sempre ostile”, affermano altri condomini.



Era già stato denunciato più volte per le minacce contro il Consorzio, che pubblicava anche in un blog. Dove il Consorzio veniva definito “un inferno”. “Qui denunciare è tempo perso; so' tutti ladri”, scriveva. La scorsa estate il 57enne si era presentato nudo, in un parco, davanti ai giochi per bambini. Viveva in una casa ancora da ultimare, senza acqua, né luce.

Claudio Campiti aveva chiesto il porto d'armi ma gli era stato negato. Il no era arrivato grazie alle informazioni fornite dai Carabinieri del luogo dove viveva, in provincia di Rieti. L'arma utilizzata potrebbe averla presa in un poligono di tiro, senza restituirla.

Sul suo profilo Facebook si vedono una medaglia con un fascio littorio e il motto fascista 'Molti nemici molto onore', 'soldatini' con le fattezze di Hitler e Mussolini, assieme a decine di foto di quelle che sembrano gite domenicali a Roma, a Villa Adriana di Tivoli tra gli altri.