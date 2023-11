Roma: sottosegretario Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Il processo inizierà il prossimo 12 marzo. La Procura di Roma aveva ribadito, nell'ambito dell'udienza davanti al Gup, la richiesta di non luogo a procedere. Il giudice Maddalena Cipriani, intanto, ha respinto la richiesta avanzata da quattro deputati del Pd di costituirsi parte civile.

"Confidavamo in una decisione diversa perché c'erano tutti i presupposto per una sentenza di non luogo a procedere". Così l'avvocato Giuseppe Valentino, difensore del sottosegretario alla Giustizia