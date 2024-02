Rubato l'incasso ad una rosticceria di Santarcangelo

Furto in una rosticceria a Santarcangelo nel pomeriggio di mercoledì. Secondo quanto ricostruito dalla titolare, un cliente di mezza età è entrato poco prima dell'orario di chiusura per fare acquisti. Dopo aver incassato il suo pagamento, la titolare ha lasciato la borsa con l’incasso sotto al banco. Poco dopo, un secondo individuo, descritto come un giovane sulla trentina, è entrato nel negozio proponendo un contratto telefonico.

Dopo aver rifiutato l’offerta, la titolare è tornata nel retro del negozio, momento in cui il secondo individuo ha rubato la borsa con l’incasso. Il furto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri. La speranza è che le telecamere comunali possano aver ripreso il ladro e il suo complice.