Salvataggio di Bellaria-Igea Marina: incomprensibile la scelta del Sindaco

Si sono riuniti in assemblea ieri sera i marinai di salvataggio di Bellaria-Igea Marina presso il Circolo Alta Marea. La decisione del Sindaco di non sostenere la proroga del servizio di salvamento al 18 settembre ha lasciato grande amarezza tra i lavoratori. La mancata opportunità di ampliare la durata della stagione balneare assieme agli altri Comuni costieri non appare in alcun modo comprensibile. Dagli operatori è stata espressa forte preoccupazione per i rischi verso i quali andranno incontro i bagnanti. L’assemblea si è conclusa con un appello al Sindaco a rivedere le sue posizioni.