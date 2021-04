Salviamo il salvamento, si parla di vite umane. L'appello dei marinai di salvataggio alla vigilia della stagione

Andrea Manduchi, marinaio di salvataggio in torretta da 30 stagioni, conosce il valore del suo brevetto ed i rischi di logiche aziendali che tendono al ribasso. D'altra parte per avere conferma basterebbe soffermarsi sul “Report Casistica Interventi” che verrà presentato a breve. I numeri danno chiara lettura di un concetto apparentemente semplice: l'efficacia dell'intervento aumenta con l'esperienza dei salvataggi. Una professione delicata, non un lavoretto estivo. L'SOS dalla spiaggia è arrivato sulla scrivania di sindaco e prefetto “l'amministrazione si è presa un impegno, vedremo nei prossimi giorni” dicono. Anche perché, come anticipato ieri, la stagione balneare è davvero alle porte.

Nel video l'intervista ad Andrea Manduchi, che ci spiega i contenuti dell'appello dei Marinai di salvataggio