Salvini (Lega): "Il centrodestra può fare il tutto esaurito"

gli interventi di Matteo Renzi e di Luigi Di Maio

Da Bologna, dove ha presentato i candidati Lega, Matteo Salvini si è lanciato nella sua previsione: “Il centrodestra può fare il tutto esaurito. La Lega in ogni collegio può vincere, anche quelli impensabili come Reggio Emilia, Imola e Bologna. I sondaggi mi interessano poco – ha concluso – mi interessa la cabina elettorale”. “Ci sono tre settimane davanti – risponde Enrico Letta, segretario del Partito Democratico – gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso, è una partita tutta da giocare”. Letta ha incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, col quale ha parlato “di futuro – ha riferito – mettendo a punto tutta una serie di idee in vista dell'ultima fase di campagna elettorale”. Anche Matteo Renzi, che ieri sera ha aperto la campagna in Toscana e stasera sarà a Milano insieme a Carlo Calenda per lanciare quella del Terzo polo, fa le sue previsioni, pensando di portar via voti a Forza Italia “perché dall'altra parte abbiamo una delle peggiori destre europee”, è la premessa. Intervenendo al Forum Ambrosetti, il ministro Luigi Di Maio, Impegno Civico, risolleva uno dei problemi maggiori dell'industria in questo momento.

Nel video gli interventi di Matteo Renzi, Italia Viva, e di Luigi Di Maio, Impegno Civico