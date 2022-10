Salvini: "Per la stampa dovrei fare il ministro in otto ministeri diversi"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

“A leggere i giornali oggi, dovrei fare il ministro in otto ministeri diversi”. Così Matteo Salvini, Lega, che domani pomeriggio convoca il consiglio federale del suo partito per fare il punto proprio sulla futura squadra di governo. A quanto pare anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lavora proprio sui futuri ministeri: vorrebbe una squadra pronta per il Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. Intanto c'è chi suggerisce rimedi contro il caro bollette. E mentre il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, mette in guardia su flat tax e prepensionamenti, “energia e finanza pubblica – dice all'assemblea degli industriali di Varese – sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie”, Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, ricorda che attualmente in carica c'è un altro governo. Carlo Calenda infine torna a tendere la mano a +Europa: “Nonostante i toni accesi in campagna elettorale – dice – rivolgo subito l'invito ad una grande operazione per dare una casa ai liberaldemocratici. Il Paese ne ha bisogno”, conclude, e per le prossime regionali in Lazio e Lombardia non esclude nemmeno l'alleanza col Pd, ma mai coi 5Stelle, ribadisce.

Nel video le interviste a Francesco Silvestri, M5S, e a Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia