San Giovanni in Marignano: scontro auto moto, gravi due ragazzi

Il grave incidente è avvenuto poco dopo le 19 di sabato in via Roma, una delle vie centrali di San Giovanni in Marignano. Una moto, con a bordo due ragazzi stava procedendo in direzione mare quando si è scontrata con una vecchia Mercedes che procedeva dal lato opposto e aveva iniziato a svoltare a sinistra per via Melograno. Un impatto violentissimo sulla fiancata destra della vettura che ha scaraventato a diversi metri i giovani e la Ktm. I centauri sono stati soccorsi da due ambulanze del 118, e per uno di loro, in gravissime condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Ravenna che ha trasportato il conducente al Bufalini di Cesena. Il secondo è stato invece portato dall'ambulanza all'Ospedale di Rimini.





Sul posto i Carabinieri di Cattolica che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.