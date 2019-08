San Lorenzo in Correggiano, gli cade camion addosso: operaio praticamente illeso

le incredibili immagini del camion

Stava manovrando la gru per scaricare il materiale in un cantiere a San Lorenzo in Correggiano, quando il camion gli è caduto addosso. E' accaduto alle 15.17. L'uomo, 61 anni, estratto dai vigili del fuoco, è rimasto praticamente illeso. Si è temuto il peggio: sul posto anche un autoambulanza e un elicottero da Ravenna. L'operaio è rimasto incastrato in una rientranza del camion evitando di essere schiacciato. Rimasto sempre vigile è stato medicato per precauzione e trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice 2.