San Martino Monte L'Abate: auto esce di strada, grave un bimba di 11 anni

Grave incidente stradale nel pomeriggio a San Martino Monte l'Abate, in via coriano. Erano le 16,34 quando una vettura, è finita fuori strada. A bordo una ragazza 20enne, e una bimba di 11 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e una automedicalizzata, nonché il Servizio Emergenza Motociclistica. La minorenne è stata trasportata al Bufalini di Cesena col codice di massima gravità, mentre per la ventenne ferite meno gravi, ora si trova all'Ospedale di Rimini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare le due occupanti della vettura e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica.