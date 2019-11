Sanità: accordo Marche – Emilia-Romagna per le emergenze in Montefeltro

La Giunta regionale Marche ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna che prevede la collaborazione in occasione degli interventi in emergenza per gli assistiti di Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto. Stante la collocazione geografica di questi Comuni, i trasporti sanitari per i soccorsi risultano più agevoli in termini di tempo, agilità di percorrenza e accessibilità presso gli Ospedali della Provincia di Rimini rispetto allo stabilimento di riferimento dell'Area Vasta 1 (Urbino).

"Una bella notizia tanto attesa dai cittadini marchigiani che vivono nel territorio del Montefeltro al confine con Rimini", dichiarano il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli e l'assessore Loretta Bravi. "Ad oggi i due 118 non dialogano - spiegano -, ognuno porta all'ospedale di riferimento regionale, l'accordo fa in modo che i cittadini che abitano al confine con l'E-R possano essere trasportati direttamente nei servizi di emergenza romagnoli". "È un'esigenza molto sentita e richiesta da anni - aggiunge Ceriscioli -. Le aree di confine vanno gestite con molta cura perché vivono di questi problemi e attraverso provvedimenti di attenzione verso i cittadini possiamo migliorare di molto la qualità della vita di tanti".