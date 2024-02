Sanremo: Allevi commuove l'Ariston, “occasione sprecata” con John Travolta

Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè, Mahmood: è la seconda top five di Sanremo 2024, frutto del giudizio della giuria delle radio e del televoto.

Ma è il ritorno in pubblico di Giovanni Allevi, dopo due anni di cure per il mieloma, a lasciare il segno. Il pubblico lo accoglie con una lunga ovazione e il musicista racconta il suo percorso nel dolore, innalzando il suo inno alla bellezza della vita e della solidarietà: "All'improvviso mi è crollato tutto”. “Pesantissima la diagnosi”. E spiega: "Ho perso il lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare, come se il dolore mi porgesse inaspettati doni". Tutti in piedi per lui, anche l'orchestra.

La standing ovation dell'Ariston premia anche Giorgia, che trent'anni dopo incanta con “E Poi” e un medley: Oronero, Gocce di memoria, Quando una stella muore, Di sole e d'azzurro, Come saprei.

Critica e pubblica parlano invece di occasione sprecata con John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con Amadeus, finisce con il ballare imbarazzato il Ballo del qua qua. All'inizio però la star di Hollywood rende omaggio a Fellini.

Quindici i cantanti ad esibirsi, presentati dagli altri colleghi. Tutti ballano con la nuova orchestra Santa Balera sulle note di Romagna Mia e Amadeus invita "a non dimenticare la Romagna" dopo l'alluvione.