Rilievi dell'incidente

Incidente grave, attorno alle 18 di lunedì, a Santarcangelo di Romagna, sulla Via Emilia. Una Golf Volkswagen è entrata in collisione con un autoarticolato, all'altezza del cimitero, finendo fuori strada. Per l'impatto il guidatore dell'auto ha riportato lesioni gravissime, rendendo necessario il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia Municipale.