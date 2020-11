Santarcangelo: insulti sessisti sulle mura del centro alla Sindaca Alice Parma

Ignoti hanno vandalizzato le mura del centro storico di Santarcangelo con scritte diffamatorie e sessiste nei confronti del sindaco Alice Parma. Si tratta, secondo i Carabinieri, di azioni da delinquenti perpetrati da persone che conoscono il territorio, dato che sono state effettuate in un punto dove non ci sono telecamere. Dato il tutto è accaduto in nottata, dopo le 22, si conta comunque di riuscire a rintracciarli controllando altri video di sorveglianza. Una vicenda similare era successa anche nel 2019, con il messaggio di un vandalo su un masso del parco della fiera di Santarcangelo, vicino alla fontana di Tonino Guerra.







Alla sindaca, che non commenta la vicenda, la solidarietà della vicesindaca Pamela Fussi: “Wallbullying, ovvero il bullismo applicato ai muri: sempre esistito, dirà qualcuno… forse, ma rimane inaccettabile. E come sempre, quando si tratta di offendere una donna gli insulti diventano sessisti. La nostra piena solidarietà alla sindaca Alice Parma, ancora una volta oggetto di una violenza verbale da condannare senza mezzi termini". "Il muro -annuncia- è stato appena riverniciato, e siamo pronti a ripulirlo se verrà imbrattato di nuovo… il tutto ovviamente a carico dei contribuenti santarcangiolesi.”

Anchela presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti invia un messaggio di vicinanza al primo cittadino santarcangiolese. "Un abbraccio virtuale alla Sindaca di Santarcangelo Alice Parma per gli insulti ricevuti", scrive in una nota. "Ogni volta che c'è una donna impegnata in politica, - prosegue - le offese devono toccare il fondo, ricadendo nel sessismo e nella misoginia. Un modus operandi frutto di una cultura arretrata e malata che ha letteralmente stancato. Non si critica mai il merito. Mai. Chissà perché. C'è ancora tanta strada da fare e se ne può uscire solo combattendo insieme. Forza Alice, non ti curar di loro".