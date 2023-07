Sassofeltrio: 'Azzurro 100' a "Rocca Tricolore"

La donazione a Sassofeltrio

Sala Consiliare piena al Comune di Sassofeltrio per una giornata dall'alto valore simbolico. Gli onori di casa del Sindaco Fabio Medici, affiancato dal presidente dell'Associazione Nazionale Faleristica, Raffaele Scozzafava, nell'ambito delle iniziative che rientrano nel programma culturale “Azzurro 100”, pensato per i festeggiamenti dei Centenari dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Aeronautica Militare.

Svelata nell'occasione la targa che commemora la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Le celebrazioni di “Rocca Tricolore” hanno visto partecipare inoltre Archivio e Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino. La Responsabile, Lucia Cecchetti ha donato alla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci le riproduzioni di due manifesti storici sull'impresa del volo Rimini - San Marino, compiuta nell'aprile 1913 dall'intrepido aviatore triestino Gianni Widmer. Onore ai reduci che si rinnova anche nella consegna da parte del presidente dell'Associazione Kairos aps, Silvio Biondi delle onorificenze alla memoria di tre ex combattenti, Serse Morganti, Marsilio Nonni e Guerrino Foscoli, caduti nelle campagne 1940/43 e 1944/45. L'omaggio ai familiari per ricordare “azioni, sacrificio e valori che ancora oggi – si è detto – restano esempio vivo di redenzione per l'Italia, meritevoli di stima, rispetto e vicinanza delle istituzioni”.

Inaugurato poi dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci il museo "Piccole Storie di Guerra", in collaborazione con lo stesso Comune di Sassofeltrio. Infine la presentazione del libro di Domenica De Pin, "Volta la carta. La vita di Fortunato De Pin dai campi di grano ai campi di concentramento". A moderare l'incontro con l'autrice, il Generale Giovanni Ramunno.